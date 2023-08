Juventus graziata, mancano rigore e rosso per fallo di Iling: Bologna furioso | VIDEO

CalcioWeb

Episodio clamoroso accaduto nel finale di Juventus-Bologna. I rossoblu, avanti di un gol, reclamano un calcio di rigore per fallo di Iling-Junior su Ndoye. Un episodio evidente anche in diretta tv: Perin devia un diagonale di Zirkzee, l’esterno del Bologna passa davanti a quello della Juventus, pronto per un facile tap-in, ma viene abbattuto. L’arbitro lascia correre, ma il rigore e il conseguente cartellino rosso sembrano evidenti. Lo stesso Iling-Junior fornirà, poco dopo, l’assist per il gol dell’1-1 di Vlahovic.

Bologna furioso

L’a.d. del Bologna Fenucci è intervenuto ai microfoni di DAZN usando parole durissime: “un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria che era ormai certa a quel punto, visto che c’erano rigore ed espulsione. Sono qui per difendere il lavoro dei giocatori e dell’allenatore e per rispetto della tifoseria – ha proseguito Fenucci -. I rapporti tra il Var e il campo vanno migliorati, questi episodi sono allucinanti. È impensabile che un calciatore falciato davanti al portiere non determini il calcio di rigore e l’espulsione“.

Orca miseria era pure espulsione per la Juventus. Assurdo. Assurdo. Un Var che non richiama l’arbitro su questo o è totalmente incapace o è in malafede, perché altro non c’è#JuveBologna pic.twitter.com/6ca0CeEZJs — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) August 27, 2023