Juventus, le cifre della cessione di Zakaria: il sostituto arriva dalla Serie A

Il mercato della Juventus dovrà passare dalle cessioni e Cristiano Giuntoli, nelle ultime ore, ne ha piazzata una davvero interessante. Nonostante due stagioni giocate ben al di sotto di quanto ci si potesse aspettare, i bianconeri sono riusciti a ricavare 20 milioni dalla cessione di Denis Zakaria al Monaco.

Il centrocampista svizzero, visto la passata stagione con la maglia del Chelsea, si trasferirà presto in Francia e in caso di futura cessione frutterà un altro 20% di guadagno ai bianconeri.

Il sostituto arriva dalla Serie A

Il sostituto di Zakaria arriva dalla Serie A. Alla Juventus serve un profilo differente da quelli che attualmente ha in rosa. Il centrocampo di Allegri è, infatti, ricco di giocatori di qualità, utili in zona offensiva, ma pochi di essi hanno anche una buona attitudine difensiva. Serve un mediano, un equilibratore, un centrocampista bravo in interdizione e nel recupero della sfera.

Tutte caratteristiche in possesso di Sofyane Amrabat, centrocampista della Fiorentina che da diverse stagioni ormai risulta essere uno dei migliori mediani del campionato. Sul centrocampista è stato registrato l’interesse del Manchester United. La Fiorentina chiede 25 milioni, cifra eventualmente da ammorbidire con l’inserimento di una contropartita.