Lazio, il comunicato ufficiale sul rapporto Sarri-Lotito

Le ultime voci in casa Lazio non sono passate inosservate e il riferimento è alle notizie di una possibile rottura tra Lotito e Maurizio Sarri per divergenze sul calciomercato. Il club biancoceleste ha deciso di mettere le cose in chiaro.

“Tra l’allenatore e Lotito c’è piena sintonia nella gestione del mercato e unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”, si legge.

“Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni – prosegue il comunicato – e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune”.