Milan, pronto il colpo Scudetto: alzata l’offerta, operazione concatenata

CalcioWeb

Il Milan si prepara a chiudere un mercato da 9, con il botto finale che potrebbe trasformarlo in un mercato da 10. No, non sono i voti, anche se sulla carta, quello del Milan è stato un mercato strepitoso, si tratta del numero degli acquisti. Sono arrivati, in ordine di ruolo in campo: Sportiello, Pellegrino, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Pulisic, Chukwueze, Luka Romero e Okafor.

Nove calciatori, manca il decimo. Non è un segreto che il Milan abbia cercato per diverso tempo un vice Giroud. Nelle scorse settimane è arrivato Noah Okafor, calciatore che ama partire sull’esterno e che, pur utilizzabile come prima punta, ha caratteristiche differenti da quelle di Giroud. Pioli potrebbe impiegarlo come esterno e come terza punta: in arrivo un vecchio pallino.

Milan su Taremi: le cifre

Trattativa piuttosto interessante quella fra il Milan e il Porto. I rossoneri hanno provato a prendere il bomber iraniano già nelle prime settimane, offrendo circa 15 milioni di euro, forti del contratto in scadenza del calciatore. Il Porto ha respinto l’offerta chiedendone 30, cifra ritenuta troppo alta dal Milan che ha virato su Okafor.

A pochi giorni di mercato, forte della volontà del calciatore di essere liberato e della possibilità di prenderlo a zero a gennaio, il Milan è tornato a bussare alla porta del club portoghese con un’offerta iniziale di 15 milioni (bonus compresi), alzata successivamente a circa 20 milioni (bonus compresi). Al calciatore un contratto pluriennale tra i 2.8 e i 3 milioni di euro.

Se l’operazione dovesse andare in porto, ci sarebbe un effetto secondario. Con Taremi a roster, il Milan potrebbe dare il via libera alla cessione di Lorenzo Colombo in prestito al Monza. Con Taremi in attacco i rossoneri avrebbero un ricambio di qualità per ogni ruolo e, soprattutto, un attaccante in grado di far riposare Giroud garantendo esperienza, battaglia al centro dell’area e gol, caratteristiche che senza il francese sono sempre venute meno. Qualità utili a puntare al bersaglio grosso: la seconda stella.