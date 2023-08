Morto Waldemar Victorino, l’ex Cagliari che ispirò Holly e Benji

CalcioWeb

Mondo del calcio in lutto per la morte di Waldermar Victorino, ex attaccante uruguagio visto anche in Italia con la maglia del Cagliari nella stagione 1982 e 1983. Aveva 71 anni e, nelle ultime ore, era stato ricoverato in gravi condizioni dopo aver tentato il suicidio. Secondo i primi rumor, negli ultimi tempi sarebbe stato assillato da problemi economici.

In Italia fu una meteora da 0 gol in 10 presenze, ma in Sudamerica riuscì a imporsi vincendo una Copa Libertadores (1980) e una Coppa Intercontinentale con la maglia del Nacional.

Holly e Benji

Una particolare curiosità riguarda la trasposizione cartoon della figura di Waldermar Victorino. Il calciatore uruguagio ha ispirato Yoichi Takahashi, autore del manga Holly e Benji, al punto tale da dedicargli un personaggio. Ecco dunque che nella parte della saga dedicata al torneo delle nazionali giovanili, l’Uruguay è guidato dal talentuoso Ramon Victorino.