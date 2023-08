Nazionale, la Rai: “la mossa di Gravina per il sostituto di Mancini”

CalcioWeb

La Nazionale italiana inizia a sfogliare la margherita sul nome del sostituto di Roberto Mancini. L’allenatore campione d’Europa ha deciso di dimettersi e i motivi potrebbero riguardare situazioni personali e anche l’offerta dall’Arabia Saudita per il tecnico ex Inter.

Si preannuncia un testa a testa tra Antonio Conte e Luciano Spalletti. L’ex Juventus è reduce dall’esperienza al Tottenham, l’ex Udinese e Roma dalla vittoria dello scudetto con il Napoli.

Il sostituto di Mancini

La Rai si sbilancia sul nome del sostituto di Roberto Mancini. Secondo le ultime notizie il nome in pole è proprio quello di Luciano Spalletti. Il presidente Gravina avrebbe già chiamato De Laurentiis per chiedergli di tesserare l’allenatore. Nel contratto con il Napoli è infatti prevista una penale da 3 milioni di euro da versare in caso di nuova esperienza e le parti sono in contatto per trovare un accordo.

Spalletti, sempre secondo la Rai, avrebbe già dato l’ok all’incarico. Con lui arriverebbero Domenichini, Baldini e il preparatore atletico Sinatti.