Paura nel calcio: attaccante scomparso nel nulla, ritrovata l’auto | NOME e DETTAGLI

CalcioWeb

Sono ore di apprensione nel mondo del calcio per la scomparsa dell’attaccante Abdullah Talal Hameed, calciatore iracheno con passaporto svedese. La Polizia ha iniziato le ricerche in Ungheria e la famiglia è in ansia in attesa di nuove notizie. L’attaccante è fresco di trasferimento all’HNK Gorica, club del campionato croato.

Il calciatore è reduce dall’esperienza in Ungheria ed era in attesa di formalizzare il nuovo accordo. L’attaccante era tornato nel suo appartamento per recuperare altri documenti, poi la scomparsa. L’ultima persona ad aver avuto contatti con Abdullah Talal Hameed è stato il suo agente. Alcune ipotesi parlano addirittura di un possibile rapimento, al momento non confermate.

“Il 27enne ha lasciato la sua abitazione per dirigersi verso un luogo sconosciuto, la polizia lo sta attualmente cercando. Abdullah Hameed Talal è alto circa 171 centimetri, con corti capelli neri e carnagione scura. Si chiede che chiunque abbia informazioni su dove si trovi Abdullah Hameed Talal, pur rimanendo anonimo, lo segnali al numero telefonico attivo 24 ore su 24 06-80-555-111 e al numero verde di emergenza 112″, si legge nella nota rilasciata dalla Polizia.

Poi il comunicato dell’HNK Gorica: “il nostro giocatore Abdullah Talal Hameed è partito lunedì 21 Agosto, da Budapest a Velika Gorica e da allora, ogni traccia è andata persa. La scomparsa è stata segnalata alla polizia ungherese, e la famiglia e HNK Gorica chiedono a chiunque abbia informazioni su Hameed di presentarsi alla stazione di polizia più vicina o al Club. Il giocatore guida una Porsche Taycan bianca targata svedese”.