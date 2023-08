La Roma complica i piani della Fiorentina: inserimento per un attaccante

CalcioWeb

Mourinho parla attraverso le foto. Prima quella in allenamento mentre abbraccia il nuovo acquisto ‘fantasma’, poi quella con cui ha annunciato la cessione di Ibanez con tanto di frecciatina finale “pensavate fosse un nuovo calciatore?”. Il segnale è chiaro: manca poco tempo all’inizio della nuova stagione e la Roma ha bisogno di qualche colpo in entrata, soprattutto in attacco.

I soldi di Ibanez verranno investiti per completare un reparto che è orfano di Abraham (ne avrà per diversi mesi) e conta sul solo Dybala come sicurezza. Belotti e Solbakken sembrano destinati al ruolo di attaccanti di scorta. Senza gol davanti la Roma rischia di perdere il treno per l’Europa.

La Roma si inserisce per Beltran

Dall’Argentina arrivano rumor importanti che parlano di un inserimento a gamba tesa dei giallorossi nella trattativa fra la Fiorentina e Lucas Beltran. Il club viola è forte dell’accordo con il calciatore (1.8 milioni) e ha presentato al River Plate un’offerta da 20 milioni bonus inclusi. La Roma gioca al rialzo e offre 25. Una differenza tale da poter far cambiare ogni scenario.