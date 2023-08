Roma, svolta di calciomercato: Matic al Rennes, due colpacci in entrata

CalcioWeb

Un’altra svolta in casa Roma sul fronte del calciomercato. La squadra di José Mourinho si candida ad una stagione da grande protagonista, in particolar modo difesa e centrocampo sono nettamente più forti. Il punto interrogativo più grande riguarda l’attacco, al momento l’unica certezza è Paulo Dybala e El Shaarawy rappresenta una buona soluzione.

Abraham è reduce da un gravissimo infortunio, Belotti e Solbakken non sembrano in grado di garantire un buon numero di gol. L’obiettivo princiale era Scamacca, ma la trattativa non è andata in porto. Il sogno è Morata e i giallorossi non sono intenzionati a mollare la presa.

Roma, due operazioni a centrocampo

La Roma è pronta a definire tre operazioni per il centrocampo, una cessione e due arrivi. E’ ai dettagli il passaggio di Nemanja Matic al Rennes per circa 3 milioni di euro. In entrata i giallorossi hanno intenzione di chiudere un doppio colpo dal Psg. La trattativa già avviata è quella per Renato Sanches in prestito con riscatto e nelle ultime ore si è registrata l’accelerata per un grande ritorno, Leandro Paredes.

L’ultima stagione dell’argentino con la maglia della Juventus non è stata di certo entusiasmante, ma le qualità del calciatore non sono in discussione. Il calciatore ha dato l’ok al trasferimento e la fumata bianca è attesa a stretto giro di posta. Il centrocampista ha già indossato la maglia della Roma per ben due volte.