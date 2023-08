Salernitana, via Bonazzoli: nel mirino due colpi formato Europa

CalcioWeb

Movimenti di mercato interessanti in casa Salernitana. La trattativa con il Verona, riguardante l’attaccante Federico Bonazzoli, si è finalmente concretizzata dopo diverse settimane. Il calciatore scuola Inter si trasferisce in Veneto in prestito con obbligo di riscatto. Il reparto offensivo della squadra granata resta piuttosto scarno con il solo Dia a garantire gol e certezze.

Per questo motivo la dirigenza campana si è attivata sul mercato alla ricerca di un attaccante che possa rinforzare la batteria offensiva a disposizione di Paulo Sousa. E i calciatori nel mirino del ds De Sanctis sono di caratura importante.

Due grandi colpi nel mirino

Secondo quanto riferito da “Il Corriere dello Sport”, la Salernitana sta trattando con il Monaco per Myron Boadu, 22 olandese che i francesi pagarono 17 milioni dall’AZ Alkmaar 2 anni fa. L’attaccante è arrivato in Francia con le stimmate del predestinato, forte di una media gol di una rete ogni due partite, ma ha realizzato solo 7 centri in una quarantina di presenze, più altri 5 in Europa League. Il potenziale è importante, il prezzo è di saldo: chissà che la Salernitana, puntandoci, possa ritrovarsi un talento pronto a esplodere.

Il secondo calciatore in orbita granata è Michy Batshuayi. Il 29enne belga doveva essere uno dei fenomeni della generazione d’oro del Belgio, per intenderci, quella di Lukaku, Courtois, De Bruyne, Hazard ecc. L’attaccante ha avuto una carriera al di sotto delle attese, pur vestendo maglie importanti come quelle del Marsiglia, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Besiktas e Fenerbahce.

Oltre 100 i gol messi a segno in tutti i campionati in più di 300 partite in carriera. Sono invece 18 le reti in 58 partite giocate in tutte le competizioni europee. Un bottino importante per un calciatore che arriverebbe con l’obiettivo di portare la Salernitana verso una salvezza tranquilla.