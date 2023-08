Sampdoria-Pisa, papera clamorosa del portiere Stankovic | VIDEO

CalcioWeb

E’ iniziata con il botto la 2ª giornata del campionato di Serie B, in campo Sampdoria e Pisa. La squadra di Andrea Pirlo è una seria candidata alla promozione in massima categoria ed è reduce dalla bella vittoria in trasferta contro la Ternana. Esordio stagionale per il Pisa dopo il rinvio della partita contro il Lecco.

La partita si sblocca dopo 14 minuti: errore clamoroso del portiere Filip Stankovic che sbaglia in fase di uscita. Tramoni è lucido e sigla il gol del vantaggio. I blucerchiari chiamati alla reazione dopo il gravissimo errore del portiere.