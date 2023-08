Scamacca ha detto sì! Duello in Serie A a colpi di rilanci: ecco dove giocherà

CalcioWeb

Gianluca Scamacca giocherà in Serie A la prossima stagione e lo farà con la maglia nerazzurra. Sì, ma quale? Inter e Atalanta si sono date battaglia, nella giornata di ieri, a colpi di rilanci, per assicurarsi l’attaccante ex Genoa e Sassuolo. La prima proposta da 22 milioni presentata al West Ham dai nerazzurri (non abbastanza congrua, ma apparentemente l’unica) è stata superata da quella dell’Atalanta che ha offerto 25 milioni più 5 di bonus, con l’aggiunta di una percentuale del 10% sulla futura rivendita.

Un rilancio che ha colto di sorpresa l’Inter, costretta a ritoccare la sua proposta per arrivare a una cifra simile a quella dei bergamaschi: 25 milioni di parte fissa più 4 di bonus. Entrambe le proposte sono state accettate dal West Ham. Palla al calciatore.

La volontà di Scamacca

Quando era arrivata la prima offerta dell’Inter, Scamacca aveva dato la sua disponibilità al trasferimento. L’avventura al West Ham, del resto, non era andata secondo i piani e il bomber azzurro ha voglia di tornare in Italia per giocare e crescere in una dimensione più congrua al suo background calcistico.

Dopo l’offerta dell’Atalanta però, la situazione si è ribaltata. In primis, Scamacca guadagnerebbe 2.6 milioni di stipendio che con i bonus arriverebbero a 3, ingaggio più alto rispetto a quello proposto dall’Inter. In secondo luogo, se è vero che i nerazzurri puntavano sul fascino della Champions, l’Atalanta potrà garantire a Scamacca una maggiore titolarità visto che a gennaio tanto Toure quanto Lookman (l’attuale coppia titolare davanti) partiranno per la Coppa d’Africa.

Inoltre, le punte della Dea hanno uno status e un blasone differente da Thuram e Lautaro e potranno lasciare più facilmente il posto a Scamacca nelle rotazioni di Gasperini. Dove giocherà Scamacca? Il sì è arrivato all’Atalanta, secondo “La Gazzetta dello Sport”. Salvo ribaltoni che, in questo pazzo mercato estivo, sono sempre dietro l’angolo.