Svolta di calciomercato: deciso il futuro di Berardi

E’ stata un’estate caldissima per Domenico Berardi, calciatore del Sassuolo nel mirino di squadre importanti in Italia e pezzo pregiato degli ultimi giorni di calciomercato. L’attaccante sembrava vicinissimo alla Juventus, dopo la richiesta di cessione e la mancata convocazione nelle prime due partite di campionato.

A poche ore dal gong della sessione estiva di calciomercato è arrivata la decisione definitiva: Berardi sarà a disposizione del Sassuolo almeno fino a gennaio. La conferma è arrivata dal tecnico Dionisi, alla vigilia della partita contro l’Hellas Verona. “E’ una bella notizia – ha detto l’allenatore -. Domenico sarà disponibile ed è importante considerando le precedenti partite. Ripartiamo con più ottimismo”.

Berardi aveva saltato sia la gara di Coppa Italia con il Cosenza che le prime due di campionato con Atalanta e Napoli. La vicenda adesso è ufficialmente chiusa. “Berardi potrebbe giocare dall’inizio – ha aggiunto l’allenatore del Sassuolo – ho un ottimo rapporto con lui, lui si fida di me e io apprezzo la persona e il giocatore. Abbiamo parlato abbastanza in questo periodo, la parte psicologica adesso è importante non solo per lui”.

Dionisi ha anche parlato del difensore Gian Marco Ferrari: “aveva chiesto di andare via, ma adesso posso dire che resterà con noi”.