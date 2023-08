Ternana, l’ex presidente Bandecchi tenta di aggredire un consigliere | VIDEO

CalcioWeb

L’ex presidente della Ternana Stefano Bandecchi continua a scatenare motivi di grande discussione. E’ andata in scena una lite tra il sindaco di Terni e i consiglieri di minoranza di Fratelli d’Italia durante il Consiglio comunale. Il clima è subito molto teso sull’argomento dei conti comunali, poi il diverbio tra Bandecchi e il consigliere Orlando Masselli.

Il sindaco ripete più volte a Masselli di “vergognarsi nel dire che oggi servono i soldi”. Bandecchi invita Masselli a smetterla di ridere “altrimenti gli volano via tutti i denti dalla bocca”. La frase scatena l’ira del consigliere Marco Celestino Cecconi, poi la situazione sfugge di mano. Bandecchi si dirige verso il consigliere Cecconi e si sfiora la rissa. L’ex presidente della Ternana viene fermato dagli agenti della Polizia e accompagnato fuori dall’aula.

Questo è “il sindaco di Terni, regolarmente votato dalla maggioranza dei cittadini. Un personaggio che aveva dato prove simili già in passato. Possiamo ancora far finta che non ci sia una correlazione tra il livello generale di istruzione e la qualità della rappresentanza politica?”. Così Carlo Calenda dopo la rissa con protagonista Bandecchi.