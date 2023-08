L’uno-due è un capolavoro: Messi regala spettacolo in MLS | VIDEO

CalcioWeb

Leo Messi inizia a regalare spettacolo anche in MLS. L’impatto dell’argentino è stato devastante e le giocate continuano ad infiammare i tifosi sugli spalti. L’ex Barcellona e Psg, dopo le reti messe a segno nella US Open Cup, si è presentato con il botto anche in campionato.

Vittoria dell’Inter Miami sul campo dei New York Red Bulls con il punteggio di 0-2. Il fuoriclasse argentino è entrato in campo nella ripresa ed è stato protagonista del raddoppio. Uno-due fantastico e gol di grandissima qualità. Sugli spalti si sono presentati oltre 21mila spettatori e affari d’oro con biglietti rivenduti a 1.000 dollari prima del fischio d’inizio.

L’Inter Miami non vinceva in campionato dal 13 maggio e l’argentino ha già messo a segno 10 gol in 7 partite con la nuova maglia.

Messi –> Cremaschi –> MESSI OUT. OF. THIS. WORLD. pic.twitter.com/NzBKniNExm — Major League Soccer (@MLS) August 27, 2023