Adriana Lima indossa la maglia di una squadra italiana e fa impazzire i tifosi | FOTO e VIDEO

Adriana Lima è una supermodella e attrice brasiliana molto famosa e nelle ultime ore il suo nome è salito alla ribalta anche per il mondo del calcio. E’ nata a Salvador nel 1981. Tra il 2014 e il 2016, secondo Forbes, è stata la seconda modella più pagata al mondo.

E’ molto seguita anche sui profili social, nel dettaglio conta 16,2 milioni di followers su Instagram. In Italia si è fatta conoscere per alcuni spot TIM girati tra il 2004 e il 2005 e ha posato per alcuni dei più grandi e famosi brand al mondo. In più è stata protagonista in film e serie tv.

Nelle scorse ore la modella ha postato alcune Stories Instagram ed un dettaglio non è passato inosservato: indossa la maglia della Reggina. Il club amaranto sta attraversando un momento difficile per la mancata iscrizione nel campionato di Serie B e dovrà ripartire dai dilettanti con una nuova società. Nelle Storie la modella ha annunciato di essere in Italia e la maglia amaranto è stata particolarmente apprezzata dai tifosi della Reggina. Ecco la FOTOGALLERY con tutte le immagini di Adriana Lima.

