Calciomercato Serie A, retroscena Suso: strada tracciata per la sessione invernale

Il calciomercato estivo è andato in archivio e le squadre sono quasi definitive. Quasi perché è ancora aperto il mercato svincolati e anche i club del campionato di Serie A sono attivi con l’idea di valutare le migliori occasioni dal punto di vista tecnico ed economico. Un calciatore destinato a cambiare maglia entro i prossimi mesi è Suso, attaccante ex Milan.

Lo spagnolo attualmente gioca al Siviglia ma l’addio al club è previsto a stretto giro di posta. Il classe 1993 è bravissimo dal punto di vista tecnico ed è in grado di fare la differenza nell’uno contro uno e a saltare l’uomo. Si è dimostrato anche un buon realizzatore e pericoloso da calci piazzati.

Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Liverpool, Almeria e Genoa ma l’esperienza più importante è stata con la divisa rossonera. Il rendimento al Siviglia è stato altalenante e le parti sono in contatto per trovare una soluzione già a gennaio.

Suso, il retroscena di calciomercato

Dall’estero è emerso un retroscena importante sul calciatore ex Milan. Lo spagnolo Suso è stato ad un passo dal ritorno in Italia, alla Juventus. L’idea del club bianconero è nata dopo il rifiuto definitivo del Sassuolo alla cessione di Berardi e il dirigente Giuntoli si è fiondato sull’esterno.

Il calciatore aveva accettato il trasferimento in Italia, ma la trattativa si è bloccata prima del gong. L’operazione potrebbe riaprirsi già nelle prossime settimane e l’ex Milan è il candidato numero uno a diventare il colpo in attacco per la seconda parte di stagione della Juventus. I bianconeri sono infatti alla ricerca di un nuovo attaccante per garantire alternative al reparto avanzato e puntare alla vittoria dello scudetto. L’indetikit di Allegri è chiaro: un calciatore veloce e tecnico, bravo a saltare l’uomo e pericoloso anche in zona realizzativa.