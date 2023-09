Rashford, che botta! Incidente e Rolls Royce da 800.000 euro distrutta

CalcioWeb

La stagione del Manchester United sembra nata sotto una cattiva stella. L’andamento altalenante in campionato si mixa con una serie di problematiche fuori dal campo non di poco conto. Sancho fuori rosa per aver litigato con l’allenatore; Anthony accusato di molestie sessuali e temporaneamente fuori da giochi; l’incidente di Marcus Rashford.

Il campione inglese ha fatto preoccupare i fan andando a sbattere con la propria Rolls Royce da 800.000 euro poco fuori dal centro di allenamento di Carrington. Rashford avrebbe colpito un’isola di traffico, abbattendo un palo, lasciando sull’asfalto una serie di detriti. Il primo a soccorrerlo è stato Bruno Ferandes che, uscendo dal centro di allenamento poco dopo, si è fermato per prestare aiuto al compagno di squadra.

“Ho lasciato 3 punti di patente sulla strada ma sto bene. Grazie per il supporto“, il messaggio di Marcus Rashford su instagram.