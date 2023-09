Inter, Handanovic ringrazia la Curva Nord e svela il futuro in diretta

CalcioWeb

Samir Handanovic ha deciso di appendere i guantoni al chiodo per iniziare una nuova avventura sempre nel mondo del calcio. Presente alla presentazione del calendario della Curva Nord, l’ex portiere ha ringraziato tutti e svelato i dettagli sul futuro, sempre con i colori nerazzurri ma in un altro ruolo.

“Vi ringrazio per l’affetto, non solo di oggi ma di tutti questi anni. Vi ringrazio per il supporto, mi avete sopportato e supportato. Io sono orgoglioso di aver difeso i nostri colori in tutti questi anni, qualche anno meglio, qualche anno peggio, però sempre con grande responsabilità verso la società e verso di voi, non solo della Curva Nord ma di tutti i tifosi dell’Inter.

Vi ringrazio di cuore, spero che continuerete a fare come avete fatto sempre. Con voi allo stadio a volte il vento cambia, tante volte ci avete dato una mano. Questo me lo porto con me nel cuore, non vi dimentico mai. Tanto rimango con voi”.