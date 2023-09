Inter, Sanchez sta male: il Cile lo tiene fuori, scatta l’allarme

CalcioWeb

Alexis Sanchez è stato escluso dalla sfida tra Cile e Uruguay, il calciatore è rimasto addirittura a Santiago. Sul motivo lo staff medico della Nazionale e il tecnico Eduardo Berrizzo hanno mantenuto un velo di mistero, la ragione dell’esclusione risulta ancora poco chiara.

C’è chi parla di una leggera contrattura, recuperabile per il match contro la Colombia, chi invece fa riferimento a problemi di salute più seri. “Problemi che gli impediscono di rendere al meglio“, aveva precisato il tecnico Berrizzo in conferenza stampa, aggiungendo poi “stiamo valutando la sua salute e le sue condizioni e vogliamo essere cauti. Vedremo se potremo contare su di lui per la prossima partita contro la Colombia“.

Le parole del CT hanno alimentato alcune voci, riportate dai media locali come “La Tercera”, riguardanti una sospetta anemia, riferendo di “esami medici che richiedono ulteriori approfondimenti e impongono di essere cauti in relazione alle sue condizioni fisiche“. Secondo “Nacion Futbol” a Sancez sarebbero stati riscontrati un basso livello di globuli rossi e una forte carenza di ferro, cause della mancanza di ossigeno e della scarsa resistenza accusata dal calciatore fin dal suo arrivo a Santiago.

“Il sospetto è che Sanchez soffra di anemia. Adesso sta svolgendo una dieta ad alto contenuto di ferro per vedere se i valori migliorano. Il problema – scrive “La Tercera” – è che accusa una stanchezza improvvisa e gli manca il fiato. Non riesce a rendere come vorrebbe“.