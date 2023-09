Sassuolo ammazza-grandi, vince anche contro l’Inter! Napoli e Lazio si riscattano

CalcioWeb

Giornata clamorosa in Serie A nelle partite della 6ª giornata del massimo torneo italiano. In particolar modo si è registrata la reazione del Napoli, in grado di riscattare gli ultimi risultati e le polemiche. La gara del ‘Maradona’ contro l’Udinese si è conclusa con un netto 4-1. Tutti gli occhi erano puntati sull’attaccante Osimhen dopo il rischio rottura delle ultime ore.

Il calciatore non ha gradito un video pubblicato sul profilo Tik Tok del club e il rapporto con Garcia non è dei migliori. Rigore per il Napoli, non calcia il nigeriano ma il centrocampista Zielinski che sigla il vantaggio. Poi è lo stesso Osimhen a siglare il raddoppio, poi abbraccia Lindstrom e ‘fulmina’ l’allenatore con lo sguardo. Il Napoli scappa con Kvara, poi la magia di Samardzic. E’ Simeone a siglare il gol del definitivo 4-1.

Tonfo casalingo dell’Inter contro il Sassuolo: è la prima sconfitta per i nerazzurri. Vantaggio dei padroni di casa con Dumfries, poi gli ospiti si confermano ammazza-grandi e ribaltano tutto con Bajrami e Berardi per il definitivo 1-2. Torna al successo la Lazio: 2-0 contro il Torino con Vecino e Zaccagni.

La classifica

Inter 15 Milan 15 Juventus 13 Atalanta 12 Napoli 11 Lecce 11 Fiorentina 10 Sassuolo 9 Frosinone 8 Torino 8 Lazio 7 Verona 7 Bologna 6 Roma 5 Monza 5 Genoa 4 Udinese 3 Salernitana 3 Empoli 3 Cagliari 2