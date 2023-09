Italia, l’era Spalletti inizia con un pareggio: solo 1-1 contro la Macedonia del Nord

CalcioWeb

E’ iniziata con un pareggio l’era Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale italiana. La prestazione non è ancora entusiasmante, ma l’ex Napoli avrà modo di lavorare per perfezionare gli schemi. La classifica del girone per le qualificazioni ai prossimi Europei è ancora aperta: il distacco dal secondo posto occupato dall’Ucraina è di tre punti e con una partita da recuperare per gli azzurri. Martedì la sfida importantissima proprio contro l’Ucraina.

L’Italia ha affrontato la Macedonia del Nord con la consapevolezza di giocarsi tanto. Spalletti si schiera per la prima volta con Mancini e Bastoni come coppia centrale, a centrocampo Cristante, Barella e Tonali, poi il tridente formato da Politano, Immobile e Zaccagni.

Il terreno è disastroso e le squadre non riescono a giocare con velocità. L’Italia alza il ritmo, Cristante sfiora il palo. Miovski va vicino al vantaggio, poi il palo di Tonali. Il centrocampista Cristante è il più pericoloso, Politano sfiora il gol. Si va all’intervallo sullo 0-0.

All’inizio del secondo tempo gli azzurri passano in vantaggio con un colpo di testa di Ciro Immobile. La Macedonia ci prova con Elmas, gli azzurri tentano di gestire il vantaggio. All’81’ punizione pericolosa per i padroni di casa: Bardhi supera Donnarumma con un tiro sul suo palo. Il risultato non cambia, finisce 1-1.