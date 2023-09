Clamoroso Lazio: il portiere Provedel in gol! E’ 1-1 contro l’Atletico Madrid in Champions

CalcioWeb

E’ arrivata la reazione in casa Lazio. Dopo il 3-1 contro la Juventus (e appena 3 punti conquistati in quattro giornate), la squadra di Maurizio Sarri è riuscita a strappare un punto nel primo match della fase a gironi di Champions League contro l’Atletico Madrid. L’allenatore è in grado di risollevare la situazione e oggi è arrivata una buona partita anche dal punto di vista della prestazione.

La Lazio si schiera con il tridente formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, gli spagnoli rispondono con la coppia Morata-Griezmann. Nei primi minuti la sfida è equilibrata, le squadre ci provano ma senza concretizzare in fase realizzativa. Giallo a Simeone (prima del match striscione da brividi dei tifosi biancocelesti per il Cholo), poi una grande occasione per Luis Alberto.

Al 29′ l’Atletico Madrid passa con un destro di Barrios da 25 metri, Kamada tocca e spiazza Provedel. Ci prova Pellegrini, poi l’esterno deve uscire dal campo. Nel secondo tempo l’occasione più grande per la Lazio è sul piede di Immobile: il portiere Oblak sbaglia in rinvio, ma l’attaccante non è lucido. Poi il palo di Morata e il miracolo di Provedel. La Lazio non riesce a sfruttare tante occasioni potenzialmente pericolose, in particolar modo il tiro di Cataldi salvato da Oblak. Nel finale tutti nell’area di rigore e il portiere Provedel regala l’1-1 definitivo con un colpo di testa.