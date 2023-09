Lazio, eroe Provedel: il gol incredibile contro l’Atletico Madrid | VIDEO

CalcioWeb

Eroe Provedel in casa Lazio nel match della 1ª giornata della fase a gironi di Champions League contro l’Atletico Madrid. Per una parata decisiva? Non solo. L’estremo difensore biancoceleste è stato protagonista del gol del definitivo 1-1. La Lazio di Sarri, reduce dal momento delicato in campionato, è chiamata alla risposta.

Nel primo tempo gli spagnoli passano in vantaggio con un gol di Barrios. Nel secondo tempo due occasioni clamorose per i biancocelesti, la prima con Immobile e poi con Cataldi. La sconfitta sembra certa, poi la mossa disperata della Lazio. Il portiere Provedel si fionda nell’area di rigore avversaria e con un colpo di testa sigla il gol del definitivo 1-1.

“Emiliano cosa significa tifare la #sslazio?”

“Semplice, soffrire tutta la partita e segnare il punto decisivo con il portiere al 94 minuto” #LazioAtleticoMadrid #Provedel pic.twitter.com/EtHREIJNSD — Hit and Sunk 🪖 🦅 (@newNEWSSS) September 19, 2023