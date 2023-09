Il Napoli è tornato! Prova di forza a Lecce (0-4) e polemiche alle spalle

CalcioWeb

Il Napoli è tornato e conferma la forza di un organico di primo livello. Il tecnico Rudi Garcia allontana la voci di esonero e si avvicina al meglio alla super sfida di Champions League contro il Real Madrid. Il tecnico risparmia nel primo tempo l’attaccante Osimhen e si affida al tridente formato da Lindstrom, Simeone e Kvara. Gli ospiti rispondono con Strefezza, Krstovic e Almqvist.

La partita si sblocca dopo 16 minuti: assist perfetto di Zielinski e colpo di testa vincente del difensore Ostigard. La reazione dei padroni di casa si registra con Krstovic, non si fa sorprendere Meret. Il difensore Pongracic non è lucido e non riesce a sfruttare una buona occasione. Gli ospiti rispondono con Simeone.

Al 46′ entra Osimhen ed è proprio il nigeriano a raddoppiare su assist perfetto di Kvara. Il Lecce prova a rientrare in partita ma il gol di Strefezza viene annullato per un tocco di mano Krstovic. Finisce 0-4 con il tris di Gaetano e rigore di Politano. Il Napoli sale a 14 punti, a -1 dalla vetta della classifica occupata dalle milanesi.