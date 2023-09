Lecce imbattuto e vincente: l’1-0 al Genoa vale il secondo posto | CLASSIFICA

CalcioWeb

La quinta giornata del campionato di Serie A si apre con un doppio scontro salvezza, anche se a ben guardare la posizione di due delle squadre presenti, potremmo tranquillamente parlare di ‘punti preziosi per l’Europa‘. Sono gli scenari di un particolare inizio di stagione, certo. Ma sognare non costa nulla e il calcio ci ha abituato a favole inaspettate fino a quando non si sono realizzate davvero.

Il pareggio tra Salernitana e Frosinone, con Cabral che ha risposto nella ripresa alla rete di Romagnoli che ha sbloccato la gara al 12′, ha regalato 1 punto al Frosinone che resta in zona Europa League. Dopo 5 gare resta ancora a secco di vittorie la Salernitana, ancora alle prese con il caso Dia.

Il Lecce sogna in grande. I salentini continuano il loro percorso vincente nelle zone nobili della classifica inanellando il 5° risultato utile in 5 gare. Ancora imbattuti (unica squadra insieme a Inter e Juventus), i ragazzi di D’Aversa battono 1-0 il Genoa, sotto di un uomo a causa del rosso a Martin, grazie alla rete di Oudin all’83’. Tre punti che valgono il temporaneo secondo posto in classifica.

Classifica Serie A

Inter 12 Lecce 11 Juventus 10 Milan 9 Frosinone 8 Napoli 7 Torino 7 Fiorentina 7 Verona 7 Atalanta 6 Bologna 5 Roma 4 Monza 4 Genoa 4 Lazio 3 Udinese 3 Sassuolo 3 Salernitana 3 Cagliari 2 Empoli 0