Mercato svincolati, blitz per Soriano: l’ex Bologna verso la firma

Sono giorni caldissimi sul fronte mercato svincolati. Tanti calciatori di un certo spessore sono ancora senza squadra e le trattative entrano nel vivo. I campionati di Serie A e Serie B sono fermi per le partite delle Nazionali e le dirigenze hanno deciso di accelerare i tempi per chiudere le ultime operazioni e regalare squadre definitive.

Un calciatore destinato a trovare squadra entro le prossime ore è Roberto Soriano, ex Bologna e grande protagonista nel campionato di Serie A. Si tratta di un centrocampista classe 1991 con capacità di ricoprire tanti ruoli del centrocampo. E’ un calciatore in grado di garantire qualità e quantità, è bravo negli inserimenti e nel tiro dalla distanza. Nel corso della carriera si è dimostrato anche un ottimo realizzatore nelle esperienze con Empoli, Sampdoria, Villarreal, Torino e infine Bologna.

Soriano trova squadra

Roberto Soriano è pronto ad iniziare una nuova avventura con la maglia della Sampdoria. Il club blucerchiato è letteralmente scatenato e dopo Kasami è in trattativa per chiudere un altro grandissimo colpo, in grado di spostare gli equilibri nel torneo cadetto. L’inizio di stagione della squadra di Andrea Pirlo non è stato di certo entusiasmante. Le ambizioni sono da promozione diretta ma le prime giornate non sono state all’altezza.

La Sampdoria ha collezionato appena 4 punti in 4 partite e si trova a 2 punti per la penalizzazione. Attualmente è in piena zona playout e avrà bisogno di un cambio di marcia per tornare in corsa per la promozione. Gli arrivi probabili di Kasami e Soriano non hanno bisogno di presentazione e il tecnico blucerchiato non potrà permettersi altri passi falsi. L’obiettivo è la promozione diretta.