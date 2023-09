Miche Minnies e la somiglianza impressionante con Ronaldinho: la verità

CalcioWeb

Ronaldinho è stato uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni. Il brasiliano era dotato di una qualità sopra la media e le sue giocate sono diventate famose in tutto il mondo. L’esperienza più importante della carriera è stata sicuramente con la maglia del Barcellona, da registrare anche le stagioni con Gremio, Psg, Milan, Flamengo, Atletico Mineiro, Querétaro e Fluminense. E’ stato un grandissimo protagonista anche con la maglia brasiliana.

Sul web è diventata virale una foto impressionante: l’ex calciatore di Barcellona e Milan è praticamente identico ad un giovane talento che gioca nella squadra femminile di calcio in Sudafrica. Si chiama Miche Minnies e gioca nel ruolo di attaccante con la maglia del Mamelodi Sundowns.

La somiglianza è impressionante: “è sua figlia segreta”, commentano addirittura dai social, forse anche ironicamente. La notizia è diventata virale e non sembra trovare riscontri. Anche dal punto di vista tecnico Miche Minnies è considerata di grandissima qualità, proprio come Ronaldinho. La 21enne gioca nel ruolo di attaccante ed è stata grande protagonista anche dal punto di vista realizzativo con 23 gol realizzati. Suo padre David Minnies è noto per essere stato arbitro e allenatore.