Milan, fenomeno Camarda tra gol e record: presto il grande salto | VIDEO

Francesco Camarda è considerato l’attaccante del futuro, in grado di ‘distruggere’ ogni record e diventare anche un punto di riferimento per la Nazionale italiana. E’ un classe 2008 del Milan, di appena 15 anni, ed i paragoni non sono di certo azzardati. Il calciatore si è dimostrato un trascinatore anche in Youth League, la sfida contro il Newcastle si è conclusa sul netto risultato di 4-0. Il giovane bomber rossonero è stato autore di una doppietta da impazzire e conclude con il botto una settimana fantastica.

Il 15enne è diventato il pù giovane calciatore italiano ad aver segnato un gol nella competizione giovanile. Superato Fabrizio Caligara, ex talento della Juventus che segnò a 16 anni e 190 giorni. Solo 3 giorni fa la prima rete nel campionato di categoria, diventando il primo classe 2008 ad andare in gol nella storia del torneo.

Camarda è un grande protagonista anche con la maglia della Nazionale di categoria: il calciatore, autore di una doppietta, ha trascinato la rappresentativa Under 17 contro la Germania con il punteggio di 4-2. Il Milan ha intenzione di blindare il giovane bomber e allontanare le sirene dei top club, soprattutto il Borussia Dortmund.

CHE DOPPIETTA DI FRANCESCO CAMARDA 🇮🇹(2008)!!!

CHE GRANDE CALVACATA DI FILIPPO SCOTTI 🇮🇹(2006)!!!#MilanPrimavera #UYL pic.twitter.com/IWlAodZ8If — Football Report (@FootballReprt) September 19, 2023