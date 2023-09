Milan, infortunio Maignan: l’esito degli esami e i tempi di recupero

CalcioWeb

Il Milan è stato protagonista di una bella reazione nel match della 1ª giornata della fase a gironi di Champions League contro il Newcastle. La sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e sono arrivate interessante indicazioni per l’allenatore Stefano Pioli dopo la botosta nel derby di campionato contro l’Inter.

La reazione dal punto di vista dell’atteggiamento è stata da grande squadra ed è mancato solo il gol. La squadra si prepara a scendere in campo per l’anticipo del campionato di Serie A contro l’Hellas Verona e sicuramente non potrà contare sulle prestazioni di Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero ha accusato un problema nei minuti finali e al suo posto è entrato Sportiello.

Infortunio Maignan, l’esito degli esami ed i tempi di recupero

“Mike Maignan, nel corso della gara di ieri sera, ha riportato un risentimento ai muscoli flessori della coscia sinistra. La risonanza magnetica effettuata questa mattina ha escluso lesioni. L’evoluzione clinica verrà monitorata quotidianamente”, si legge in un comunicato ufficiale sulle condizioni del portiere. Il recupero richiede circa due settimane, Maignan dovrebbe saltare le partite contro Verona e Cagliari e l’obiettivo è quello di riaverlo per il big match contro la Lazio o al massimo in Champions contro il Dortmund.