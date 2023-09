Morto Giorgio Napolitano, il ‘Presidente Campione del Mondo’: la FIGC dispone 1 minuto di silenzio

CalcioWeb

Le condizioni di salute si erano aggravate nei giorni scorsi, nella serata odierna la triste notizia: è morto Giorgio Napolitano. Il Presidente Emerito della Repubblica si è spento all’età di 98 anni, presso la clinica romana Salvator Mundi, nella quale era ricoverato da tempo.

Il 10 maggio 2006 è stato eletto Presidente della Repubblica con 543 voti, nel primo dei suoi due mandati (il secondo nel 2013). A due mesi di distanza, il 9 luglio del 2006, alzerà la Coppa del Mondo insieme ai calciatori dell’Italia, vincitori dei Mondiali in Germania. Un evento e un’immagine che lo legheranno per sempre alla storia del calcio italiano.

L’omaggio della FIGC

Per onorare la memoria di Giorgio Napolitano, la FIGC ha disposto un minuto di silenzio su tutti i campi: “Il mondo del calcio partecipa commosso al diffuso senso di cordoglio per la scomparsa di Giorgio Napolitano – ha dichiarato il Presidente della FIGC Gabriele Gravina -, in virtù del suo alto e generoso servizio alla Repubblica. Straordinario tifoso della maglia azzurra, ne ha esaltato i valori e ne ha condiviso passione ed emozioni con tutti gli italiani in diverse occasioni. Per tutti noi resterà sempre il Presidente Campione del Mondo“.