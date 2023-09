Napoli, Osimhen dopo il gol: l’abbraccio ad un compagno, poi ‘fulmina’ Garcia | VIDEO

CalcioWeb

E’ in corso Napoli-Udinese, sfida valida per la 6ª giornata del campionato di Serie A e tutti gli occhi sono puntati sull’attaccante Osimhen. Gli ultimi giorni del nigeriano sono stati molto difficili: prima il rigore sbagliato contro il Bologna, poi il caos con il club.

Tutto è nato da un video pubblicato sul profilo Tik Tok del Napoli. Il nigeriano si è sentito preso in giro e subito dopo ha cancellato tutte le foto con la maglia azzurra. Nel match contro l’Udinese si è comportato da vero professionista: prma non si è preso la responsabilità di calciare il rigore (dal dischetto Zielinski per il vantaggio), poi il raddoppio.

L’esultanza di Osimhen dopo il gol è stata particolare. I compagni si sono avvicinati al bomber per l’esultanza, poi l’attaccante si è fiondato verso la panchina per abbracciare Lindstrom. E non è mancato uno sguardo a Garcia…

After scoring this beautiful goal for Napoli tonight, Victor Osimhen didn’t celebrate. Napoli, a club he loves so much betrayed him.#Osimhen #verydarkman #Video1 pic.twitter.com/EzOShhSHph — Big Brother Naija All Stars Updates And Gossip (@BigBrotherGists) September 27, 2023