Napoli-Udinese, Osimhen non tira il calcio di rigore | VIDEO

Sono in corso altre tre partite valide per la 6ª giornata del campionato di Serie A. Una partita di particolare interesse è quella tra Napoli e Udinese dopo le polemiche delle ultime ore. In primo piano i risultati deludenti della squadra e la panchina dell’allenatore Rudi Garcia a rischio, poi il caso Osimhen.

E’ scoppiata la polemica sull’attaccante nigeriano per un video pubblicato sul profilo Tik Tok del club. Il calciatore si è infuriato e ha eliminato dai social tutte le foto con la maglia azzurra. Osimhen è anche reduce dall’errore dal dischetto contro il Bologna. La partita contro l’Udinese si è sbloccata al 19′: il rigore non è stato calciato dal nigeriano, ma da Zielinski.

🚨GOAL | Napoli 1-0 Udinese | Zielinski Follow our partner page @ocontextsoccer pic.twitter.com/211KsSspjx — VAR Tático (@vartatico) September 27, 2023