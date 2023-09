“Il nuovo allenatore dell’Uganda è Negro”: i titoli di giornale che hanno fatto la storia | FOTO

CalcioWeb

Paolo Negro si appresta a diventare il nuovo Ct dell’Uganda. Si tratta di una vecchia conoscenza del calcio italiano per le esperienze da calciatore e allenatore, in particolar modo con la maglia della Lazio. Ex calciatore, di ruolo difensore, si mette in mostra con la divisa del Bologna, poi la conferma al Brescia. Nel 1993 passa in biancoceleste e si dimostra un calciatore prezioso per la squadra dentro e fuori dal campo. Le ultime avventure da calciatore sono state con Siena e Cerveteri, vanta presenze anche con la Nazionale italiana.

Nel 2010 intraprende la carriera da allenatore, proprio al Cerveteri. Poi le stagioni alla guida di Zagarolo, la Primavera del Latina, Voluntas Spoleto, gli Esordienti del Cragnotti FC, l’U16 del Frosinone e da collaboratore tecnico al Siena. Adesso è pronto per una nuova avventura, alla guida dell’Uganda. “Sto valutando una proposta molto importante. Mi hanno chiesto di rilanciare il calcio”, le dichiarazioni dell’ex Lazio ai microfoni di Siena Tv.

I titoli che hanno fatto la storia

La notizia è diventata virale sui social e ad attirare l’attenzione è stato un titolo di giornale. “Il nuovo allenatore dell’Uganda è Negro”, si legge su ‘Tuttocampo’. Il titolo entra di diritto nell’elenco dei ‘memorabili’ e la lista è molto lunga, alcuni anche legati al mondo del calcio: “non gli resta che Kakà”, “Pompini a raffica Sammargheritese Ko ( con riferimento alla prestazione in campo di Stefano Pompini), “Bocchini: l’abolizione sarebbe un disastro”. Infine il Giornale di Vicenza con un titolo esilarante: “il Gazzo si rialza e tiene duro fino alla fine”. In alto la FOTOGALLERY con le immagini dei titoli di giornale esilaranti.