E’ fatta, il Papu Gomez torna in Serie A: già venerdì l’arrivo in Italia

CalcioWeb

Era il 10 settembre e CalcioWeb titolava così: “contatto! La Serie A ‘baila’ con lo svincolato Papu Gomez: la scelta di vita“, con riferimento al possibile colpo del Monza di Palladino. Il 17 settembre la smentita di Adriano Galliani, il solito bluff dell’ex dirigente del Milan. Poi il ‘consiglio’ all’Inter di affidarsi ad un calciatore di assoluto valore dopo l’infortunio di Arnautovic. Adesso lo scatto decisivo del Monza.

La squadra di Palladino non è andata oltre il pareggio contro il Bologna (0-0), poi la conferma dell’arrivo dell’argentino anche da parte del tecnico. L’ex Atalanta sarà domani in Italia per le visite mediche e la firma del contratto fino a giugno. Il club ha deciso di rompere gli indugi dopo il grave infortunio di Caprari.

Chi è il Papu Gomez

E’ stato uno dei protagonisti della vittoria del Mondiale dell’Argentina. Si tratta di un calciatore classe 1988, fortissimo dal punto di vista tecnico e bravo a saltare l’uomo con grande facilità. E’ un ottimo uomo assist e un punto di riferimento anche dal punto di vista realizzativo.

La prima esperienza della carriera è stata con la maglia dell’Arsenal de Sarandi, poi la conferma al San Lorenzo. Nel 2010 arriva in Italia al Catania e si mette in mostra dentro e fuori dal campo. Poi l’avventura al Metalist e il ritorno ad altissimo livello ancora in Serie A, all’Atalanta. L’ultima maglia indossata è quella del Siviglia. Adesso il Monza.