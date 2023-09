Sampdoria, Pirlo appeso ad un filo: l’esonero ed il sostituto di lusso

CalcioWeb

E’ un momento drammatico (dal punto di visto sportivo) per la Sampdoria e l’allenatore Andrea Pirlo. La nuova avventura dell’allenatore non è iniziata nel migliore dei modi e l’ex Juventus rischia un altro flop. E’ crisi nera per i blucerchiati, sconfitti anche nel match della 7ª giornata del campionato di Serie B contro il Como.

La sfida si è conclusa sul risultato di 1-0 grazie ad un gol di Nikolas Ioannou. Il rendimento della Sampdoria è pessimo: appena 3 punti in classifica in 7 partite (con 2 punti di penalizzazione) frutto di una sola vittoria, 2 pareggi e addirittura 4 sconfitte. La squadra è attrezzata per la promozione o almeno lottare per i playoff e il rendimento non è accattabile per la dirigenza.

Le ultime su Pirlo

Il futuro di Andrea Pirlo è appeso ad un filo e non è da escludere l’esonero già nelle prossime ore. La dirigenza dovrà valutare bene la situazione nella notte. Il sostituto potrebbe essere un nome di lusso: Filippo Inzaghi, reduce dalla bella stagione sulla panchina della Reggina.