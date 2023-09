Scoppia un nuovo caso Ilicic, nervi tesi e aut aut: l’ex Atalanta è fuori rosa

CalcioWeb

Josip Ilicic è un calciatore di grandissima qualità dal punto di vista tecnico e in grado di risolvere le partite in qualsiasi momento. La carriera dello sloveno è stata di alto livello e soprattutto in Italia il rendimento si è confermato al di sopra della media. Attualmente indossa la maglia del Maribor e le ultime vicende rischiano di portare ad una rottura definitiva.

Dopo le prime esperienze con le maglie di Bonifika, Interblock e la breve esperienza al Maribor, lo sloveno arriva in Italia e si mette in mostra con la maglia del Palermo. L’impatto è importantissimo e trascina la squadra dal punto di vista tecnico e realizzativo. Si conferma anche alla Fiorentina, poi la definitiva consacrazione all’Atalanta. E’ il punto più alto della carriera sotto l’aspetto calcistico. Il rendimento delle ultime stagioni è condizionato dai problemi fuori dal campo, dovuti principalmente al periodo post-Covid. Nel 2022 torna a casa, al Maribor.

Ilicic-Maribor, la rottura

Il ritorno di Ilicic al Maribor rischia di concludersi nel peggiore dei modi. Dopo la sconfitta contro l’Olimpia Lubiana i nervi sono tesissimi: “o me o lui”, è l’aut aut di Damir Krznar, tecnico del Maribor proprio in riferimento al calciatore ex Atalanta. La società ha deciso di schierarsi dalla parte dell’allenatore e lo sloveno è stato messo fuori rosa. La rottura è definitiva.

Anche il Consiglio d’Amministrazione è stato informato della vicenda e un passo indietro è da escludere. Josip Ilicic è stato sospeso dagli allenamenti dalle prima squadra e si allenerà con un programma personalizzato. Il calciatore non verrà preso in considerazione e convocato nelle prossime partite, come confermato anche dal direttore sportivo. E’ legato da altri due anni di contratto ma non rientra più nei piani del club e l’addio è previsto a breve.