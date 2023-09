Sirigu non è più svincolato: il portiere inizia una nuova avventura

CalcioWeb

Salvatore Sirigu è ancora considerato un portiere affidabile e un affare di calciomercato è destinato a concretizzarsi nelle prossime ore. Si tratta di un estremo difensore classe 1987, ancora in grado di garantire almeno una o due stagioni ad alto livello. Il punto più alto è stato raggiunto con la maglia della Nazionale italiana e il riferimento è ovviamente alla vittoria dell’Europeo nel 2021.

E’ un portiere di grande personalità, reattivo tra i pali e sicuro anche nelle uscite. Le prime vere esperienze della carriera sono state in prestito con le maglie di Cremonese e Ancona, poi il definitivo salto di qualità al Palermo. L’occasione delle vita è al Psg e il rendimento è stato dai due volti, nel complesso si è confermato un portiere affidabile. Poi due avventure in prestito in Spagna con Siviglia e Osasuna, nel 2017 il ritorno in Italia al Torino. Poi il Genoa e le esperienze senza grosse soddisfazioni con Napoli e Fiorentina. Può vantare anche presenze con la maglia della Nazionale italiana.

La nuova squadra di Sirigu

Salvatore Sirigu è stato in trattativa con diverse squadre del campionato italiano, anche dal torneo cadetto, ma l’intesa non è stata raggiunta. Si è registrato l’inserimento decisivo del Nizza del tecnico italiano Francesco Farioli. La trattativa è in fase avanzata e la fumata bianca è prevista entro le prossime 48 ore. E’ svincolato e libero di firmare con altre squadre.

Il portiere italiano è molto tentato dall’offerta e una risposta definitiva è attesa a stretto giro di posta. La prospettiva è quella di giocarsi il posto da titolare con Marcin Bułka, portiere polacco di 23 anni. Le idee del club francese sono chiare e il profilo di Sirigu è stato scelto per garantire esperienza e sicurezza al reparto. L’ex Psg sogna una nuova esperienza in Ligue 1 e potrebbe chiudere la carriera nel campionato francese con la prospettiva di giocare per obiettivi importanti.