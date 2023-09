Totti torna alla Roma? Il ‘Pupone’ infiamma i tifosi giallorossi

CalcioWeb

L’inizio di stagione in casa Roma non è stato di certo positivo e la squadra dovrà cambiare passo già dalla sfida casalinga contro l’Empoli. Continua a circolare il nome di Francesco Totti per il grande ritorno in giallorosso e la conferma è arrivata direttamente dal ‘Pupone’ a margine dell”Italian Padel Award.

“Mourinho mi vuole? Penso di sì, così ha detto no? O avete scritto una stronzata. Mourinho ha detto una cosa… Aspettiamo e vediamo.Il prossimo anno può darsi che già ci sarò”.

Sulla coppia Lukaku-Dybala: “ancora non l’abbiamo vista, non hanno mai giocato insieme. Ci aspettiamo grandi cose. Se può arrivare in Champions? Deve, per come è partita un po’ meno ma è ancora lungo il campionato”.

Sul rapporto con Mourinho: “ci messaggiamo ogni tanto, l’ho sentito tempo fa tramite Vito Scala, è soprattutto una grande persona e grande uomo, poi come allenatore lo metto da parte, è il numero uno in assoluto. Per vincere servono i giocatori. Mi sembra sia il numero uno ad aver vinto più titoli al mondo, forse più Ancelotti ma stiamo là diciamo, contestarlo mi sembra un’eresia. La Roma mi manca tanto, poi il campo manca a quasi tutti gli ex giocatori credo, era il nostro sfogo, il nostro divertimento, la nostra passione, una cosa che rende felice”.