Vicenza-Pergolettese: Abbate trasportato in ospedale dopo un malore in campo

Paura durante Vicenza-Pergolettese, sfida valida per il Girone A del campionato di Serie C. La partita è all’intervallo sul risultato di 0-0. Momenti di grande paura nel primo tempo, come confermato proprio dal Vicenza su Twitter: “gioco interrotto per un malore occorso all’allenatore della Pergolettese, Matteo Abbate, che esce dal campo”.

Il classe 1983 si è accasciato a terra al 37′ e l’allenatore è stato trasportato in ospedale dopo l’intervento dei sanitari. Il gioco è stato interrotto per 3 minuti e la partita è poi ripresa. Si attendono notizie sulle condizioni dell’allenatore.