Antonio Conte conferma le voci sul probabile ritorno alla Juventus

CalcioWeb

Antonio Conte ha rifiutato la panchina del Napoli e trovano sempre più conferma le voci sul ritorno alla Juventus dalla prossima stagione. L’ex Ct della Nazionale italiana è pronto a tornare in panchina dopo l’esperienza al Tottenham e il suo nome continua a circolare come sostituto di Massimiliano Allegri.

L’allenatore si è raccontato a “Belve”, il programma di Francesca Fagnani in onda domani in prima serata su Rai Due. “Sicuramente Roma e Napoli sono due piazze che vorrei vivere, per la passione che ti trasferiscono. Mi auguro un domani che ci sia la possibilità di fare questa esperienza. Non prendo squadre in corsa perché sono situazioni create prima”.

Antonio Conte, dunque, ha confermato la volontà di fermarsi per un altro anno e, con ogni probabilità, aspettare la Juventus. “L’addio di cui mi pento maggiormente è quello alla Juventus dopo tre anni. Quando anche per le piccole cose vedi grandi problemi… Decisi così di andar via”. Un altro indizio sul probabile ritorno a Torino.