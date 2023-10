“Pagliacci”, reazione durissima di Barella: parole di fuoco sul caso scommesse

CalcioWeb

Nicolò Barella è l’ultimo dei grandi nomi tirato in ballo nel caso scommesse che ha travolto il calcio italiano. Il centrocampista dell’Inter è stato citato dalla fonte di Corona, Maurizio Petra, zio di Antonio Esposito. Accuse tutte da dimostrare.

La reazione di Barella

La risposta del diretto interessato non ha tardato ad arrivare. Nicolò Barella, attraverso le sue storie Instagram, ha commentato la vicenda scrivendo: “da un giornale che si chiama ‘La Verità’ ci si aspetterebbe più serietà. L’unica verità è che siete dei pagliacci“, per poi aggiungere: “sono stato zitto per troppo tempo, nonostante tutto quello che ho letto sul mio conto. Non mi sono mai piaciuti i giochi d’azzardo, figuriamoci le scommesse (per lo più sul mio lavoro). L’unica cosa che mi interessa è tutelare le mie figlie e la mia famiglia da questa merda. Per questo, da oggi, passerò per vie legali“.

La moglie di Barella, Federica Schievenin, ha ricondiviso le storie del calciatore aggiungendo: “adesso almeno scrivete qualcosa di vero… AVVOLTOI“.