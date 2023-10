Spuntano tre bozzi sulla coscia, Fali costretto ad uscire dal campo: di cosa si tratta

CalcioWeb

La partita di Liga spagnola tra Atletico Madrid e Cadice si è conclusa sul risultato di 3-2 ed è stata caratterizzata da continui ribaltoni. Doppio vantaggio della squadra ospite con i gol realizzati da Lucas Pires e Roger Marti, poi la grande reazione della compagine di Simeone e le reti di Correa (doppietta) e Molina.

La sfida ha fatto discutere anche per un episodio particolare: la sostituzione al 35′ del calciatore Fali. Si tratta di un difensore centrale spagnolo classe 1993, protagonista nei vari campionati spagnoli. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Levante, Huracan, Gimnàstic, Barcellona B e proprio Cadice.

I bozzi sulla gamba

Fali non è stato sostituito per un vero e proprio infortunio, ma per un altro motivo: sulla gamba destra sono spuntati tre noduli. Il tecnico Sergio ha svelato i dettagli: “Fali è stata una brutta perdita, è un leader e il suo cambio non era previsto. Ha notato un fastidio al retto e prima di romperlo abbiamo deciso di fare la sostituzione. I noduli non sono di oggi, sono di molto tempo fa, vengono da vecchi infortuni e non c’entrano nulla”.

Poi altri dettagli proprio dal calciatore: “questi noduli non sono dovuti a questo infortunio ma piuttosto al risultato di altri strappi muscolari”.