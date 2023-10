La Roma fa sul serio: 4 gol al Cagliari e seconda vittoria consecutiva in Serie A | CLASSIFICA

CalcioWeb

Finalmente la vera Roma. Continua il programma dell’8ª giornata del campionato di Serie A e la squadra di Mourinho è stata protagonista di un blitz sul campo del Cagliari. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per i giallorossi e la classifica inizia a diventare interessante. L’unica nota stonata l’infortunio di Paulo Dybala.

I padroni di casa si schierano con Oristanio e Petagna in attacco, gli ospiti rispondono con Lukaku e Dybala. La prima occasione è per Petagna, poi i giallorossi scappano: uno due micidiale con Aouar e Lukaku. Al 36′ tegola per Mourinho: l’attaccante Dybala è vittima di un brutto colpo al ginocchio ed è costretto ad abbandonare il campo in lacrime. Al suo posto Belotti.

Nella ripresa è proprio il ‘Gallo’ a firmare il tris. Lukaku si conferma un lusso in Serie A e firma il gol dello 0-4. Al 72′ gol annullato a Prati per fuorigioco. All’87’ il gol della bandiera dei padroni di casa con il calcio di rigore trasformato da Nandez. Finisce 1-4.

La classifica

Milan 21

Inter 19

Juventus 17

Napoli 14

Fiorentina 14

Atalanta 13

Monza 12

Frosinone 12

Lecce 12

Roma 11

Bologna 11

Sassuolo 10

Lazio 10

Torino 9

Genoa 8

Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2