Caso scommesse: svelato il nome della fonte di Corona, zio di un ex Inter

CalcioWeb

“La mia fonte è lo zio di un ex calciatore dell’Inter nella stagione del Triplete, amico di Balotelli”, con queste parole Fabrizio Corona aveva fornito un primo identikit sulla fonte dello scandalo scommesse. Il quotidiano ‘La Verità’ aveva svelato il nome del calciatore in questione: Antonio Esposito. “Il banco delle scommesse è l’ex interista Esposito. Voci anche su Roma e Lazio”, è il titolo.

“Calcioscommesse: chi è Antonio Esposito, l’ex Inter che inguaia Zaniolo. Ora gioca a Finale Ligure”, è invece il titolo del ‘Secolo XIX’. Poi lo stesso Corona ha pubblicato un video su Telegram nel quale la fonte svela il nome del ragazzo, seguita dalla foto.

“Ho sentito Fabrizio Corona e gli ho raccontato solo fatti veri che possono essere verificati. L’ho fatto per aiutare mio nipote, Antonio Esposito, che è a conoscenza di puntate illecite fatte da calciatori”: è quanto dichiarato da Maurizio Petra, 55 anni, a ‘Il Secolo XIX’

“Mio nipote mi ha messo in questa condizione per farsi aiutare. L’ho fatto solo per quello, non mi interessano soldi o notorietà”. Il presidente del Finale Ligure è intervenuto sul caso scommesse: “Esposito si dichiara estraneo ai fatti e si difenderà nelle sedi opportune. E’ molto scosso”.

Chi è Antonio Esposito

Antonio Esposito è un calciatore italiano, nato a Napoli, classe 1990. Arrivò nel settore giovanile dell’Inter nell’estate 2008 dallo Spezia giocando con la Primavera per due stagioni. Mourinho lo inserì nella lista Uefa per la prima fase della Champions League 2009/2010. Poi i prestiti a Padova, Monza e Piacenza prima della cessione al Treviso. In seguito ha vestito le maglie di Aversa Normanna, Messina, Lerici Castle, Fezzanese, Magrazzurri, Sporting Recco, Lupa Roma e ora gioca al Finale in Promozione ligure.