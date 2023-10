Caso scommesse, Tonali e Zaniolo possono giocare? La posizione di Newcastle e Aston Villa

CalcioWeb

Gli ultimi giorni sono stati difficilissimi per Sandro Tonali, calciatore del Newcastle e della Nazionale italiana. L’ex Milan è stato travolto dallo scandalo scommesse nel mondo del calcio e già nei prossimi giorni potrebbe ricevere la squalifica. Nel frattempo è a disposizione e potrebbe giocare domani contro il Crystal Palace: lo ha confermato l’allenatore del Newcastle, Eddie Howe sottolineando che il centrocampista italiano sta vivendo questo momento difficile “con rispetto e dignità”.

Tonali, le parole di Howe

“Sandro è con noi, si è allenato due volte e può essere convocato. Come per tutti gli altri giocatori, analizzerò le prestazioni in allenamento, e Tonali si è allenato bene. Ha avuto due settimane particolarmente difficili, ma per come ho potuto vederlo io, sta gestendo questo momento con molta forza. Giocherà domani? Dovrò prendere una decisione, ma sarà solo in base ad aspetti sportivi, perché dovrà essere la migliore decisione per il bene della squadra”, le parole in conferenza stampa.

La situazione di Zaniolo

Anche Nicolò Zaniolo si è allenato con i compagni ed è a disposizione per il prossimo match dell’Aston Villa, in programma domenica contro il West Ham.

“Zaniolo si sta allenando normalmente con la rosa della prima squadra ed è disponibile in vista della partita di questo fine settimana con il West Ham United. Nessun ulteriore commento sarà fatto dal Club durante questo processo in corso”, comunica l’Aston Villa.

Perché Zaniolo e Tonali possono giocare?

La situazione di Zaniolo e Tonali è ancora diversa da quella di Fagioli. Il calciatore della Juventus, infatti, è stato squalificato sette mesi e potrà tornare eventualmente solo per l’ultima giornata di Serie A. Nei confronti di Zaniolo e Tonali, invece, non è stata ancora comminata alcuna squalifica e non si è arrivati ad un patteggiamento.