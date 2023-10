Cicciobello Osimhen, l’ultima trovata del Napoli per mandar via l’attaccante

CalcioWeb

Uno dei più forti attaccanti al mondo, Scarpa d’Oro della Serie A, che lascia il club Campione d’Italia in carica a causa di un video-parodia di TikTok pubblicato, dallo stesso club, sul profilo ufficiale.

Un’assurdità anche solo da immaginare, ma che per qualche giorno, a Napoli, visti i toni minacciosi usati dall’agente di Victor Osimhen, sembrava potersi concretizzare. Dunque… perchè non immaginare Victor Osimhen via dal Napoli a causa di un bambolotto?

Cicciobello “Bomber”

La società partenopea ci riprova. A fare cosa? A tentare di mandar via Osimhen con ingegnosi stratagemmi. L’ultimo è il lancio del “Cicciobello Bomber” ispirato a Victor Osimhen, l’iconico bambolotto prodotto da “Giochi Preziosi” che ricalca in tutto e per tutto l’immagine dell’attaccante nigeriano con tanto di capelli biondi, maschera sul viso e maglia del Napoli con scritto “Bomber”.

Dopo i successi di “Cicciobello Sederino Rosso“, “Cicciobello Bua Tante Cure“, “Cicciobello Lacrime Vere“, il Napoli ha fiutato l’occasione per lanciare Cicciobello Osimhen, prodotto licenziato dal club partenopeo che sarà disponibile da ottobre 2023 al costo di 70 euro. Il timing è senza dubbio perfetto: finita una polemica, ne inizia subito un’altra.

Chissà se l’agente del giocatore si riserverà il diritto di intraprendere qualsiasi azione per difendere l’immagine del calciatore dalle pericolose minacce della controparte giocattolo. O se Osimhen si farà sentire attraverso i social, premendo il tasto ‘blocca’ sul profilo della casa di produzione, mettendo in atto una silenziosa e ferma protesta.

Intanto il rinnovo…

“Osimhen rinnoverà? Non c’è problema. Non c’è mai problema: nel Napoli sono sempre tutti contenti“. Aurelio De Laurentiis ha provato a stemperare la tensione dei giorni scorsi, ma di passi in avanti sulla situazione rinnovo non ce ne sono stati. Dopo le permalosità dei giorni scorsi, ampiamente chiarite dal Napoli, la situazione sembra tranquilla, come lo era nelle settimane, ma il rinnovo resta lontano.

Dipende dalla volontà di Victor adesso, senza scuse e finte polemiche. E comunque: mettere sul mercato di gennaio, o magari della prossima estate, le versioni “Cicciobello big europea” e “Cicciobello Arabia Saudita” resta un gioco da bambini.