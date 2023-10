Infortunio Dybala, l’esito degli esami: tifosi della Roma con il fiato sospeso

CalcioWeb

Se l’1-4 inflitto a Cagliari ha dato un po’ di credito in più a Mourinho, dopo le voci degli ultimi giorni sul possibile esonero, in casa Roma c’è preoccupazione per un altro dei grandi punti di riferimento giallorossi. Stiamo parlando di Paulo Dybala, uscito dolorante al 40′ del primo tempo della sfida di ieri dopo un contrasto di gioco.

Botta al ginocchio per la ‘Joya’, la paura dei tifosi è che potesse trattarsi di qualcosa di serio viste le lacrime che hanno accompagnato l’uscita del calciatore dal terreno di gioco.

Infortunio Dybala: l’esito degli esami

Secondo quanto riportato da Sky Sport, e in attesa della conferma ufficiale, negli esami effettuati già nella notte di ieri non sono state evidenziate lesioni al menisco o al legamento crociato. Scongiurata l’eventualità di un’operazione chirurgica. È emerso solo un lieve stiramento al legamento collaterale, infortunio che può essere smaltito nel giro di 3 settimane e, complice la sosta per le nazionali, pesa decisamente di meno sul calendario della Roma. Obiettivo riaverlo in campo per la sfida contro l’Inter.