Bellingham è di un altro pianeta, Kane non sbaglia mai: l’Inghilterra ribalta l’Italia a Wembley

Una prestazione positiva della Nazionale italiana non è servita per strappare un risultato positivo contro l’Inghilterra nel match di qualificazioni ai prossimi Europei. La situazione del girone è ancora apertissima: l’Inghilterra guida la classifica con 16 punti, poi l’Ucraina a 13 (in grado di ribaltare Malta) e l’Italia 10. Gli azzurri hanno una partita in meno e tutto è ancora nelle mani della squadra di Spalletti nelle prossime due sfide contro Macedonia del Nord e Ucraina.

Spalletti si schiera con il tridente interessante formata da Scamacca, Berardi ed El Shaarawy, sulla fascia c’è Udogie. I padroni di casa si affidano a Bellingham, poi Foden, Rashford e Kane.

Partenza forte dell’Italia che passa in vantaggio al 16′: assist di Di Lorenzo e Scamacca non può sbagliare. Ancora l’attaccante dell’Atalanta sfiora il raddoppio, poi Bellingham decide di salire in cattedra. Prima si procura un calcio di rigore (trasformato da Kane), poi lancia il contropiede per il raddoppio di Rashford. Al 77′ è ancora Kane a chiudere i conti per il definitivo 3-1.