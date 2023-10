Juventus, Iling non rientra nei piani: è la contropartita che sblocca il grande affare

CalcioWeb

La Juventus è reduce dalla bella vittoria nel campionato di Serie A nel derby contro il Torino e si è rilanciata anche per la vittoria dello scudetto. La sfida si è conclusa sul risultato di 2-0 con i gol realizzati da Gatti e Milik. I bianconeri occupano la terza posizione in compagnia della Fiorentina con 17 punti, a -2 dall’Inter e -4 dal Milan.

In questa prima parte di stagione non ha trovato spazio Iling, un calciatore di grande talento e prospettiva ma chiuso da Kostic e Cambiaso. L’esterno inglese ha giocato appena tre spezzoni per un totale di 90 minuti e non sembra rientrare nei piani della società nemmeno per il futuro. La cessione già a gennaio è inevitabile.

Iling-Junior è un calciatore inglese classe 2003. Gioca come esterno e la sua versatilità gli permette di giocare sia a destra che a sinistra, poi anche da mezzala, terzino e addirittura trequartista. E’ dotato di ottime doti atletiche, corsa, dribbling e si è messo in mostra con cross pericolosi. Nel 2020 è stato inserito nella lista dei migliori 60 calciatori nati nel 2003. Cresciuto nelle giovanili del Chelsea, passa alla Juventus. Prima si mette in mostra alla Juventus Next Gen, poi l’esordio in prima squadra. E’ stato anche nel giro della nazionale inglese dall’U-15 all’U-20.

Il futuro di Iling

Il futuro di Iling-Junior è lontano dalla Juventus. Tante squadre si sono messe già in fila, in Italia e all’estero, in vista della sessione estiva. Il dirigente Giuntoli, però, è pronto ad una grande mossa. I bianconeri hanno confermato un nuovo aumento di capitale e una parte sarà destinata al mercato di gennaio per accontentare Allegri e puntare allo scudetto. Il pallino è Domenico Berardi.

Per il Sassuolo l’attaccante non è incedibile e la valutazione è ancora alta, almeno 30 milioni di euro. La Juventus è pronta a fare follie per regalarsi il colpo scudetto: 20 milioni + Iling potrebbe sbloccare l’affare Berardi.